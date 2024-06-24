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Türkiye
İHA 24.06.2024 11:35

Çanakkale'nin ciğerleri yandı

Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında, toplam 952 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 680 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale'nin ciğerleri yandı
[Fotograf: AA]

Eceabat ilçesindeki yangın 18 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kumköy mevkisinde bir tarım arazisinde çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana sıçradı. Alevleri kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ile diğer iş makinesi ve toplamda 970 personelle yangına müdahale edildi. 

Çanakkale'nin ciğerleri yandı

Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 24 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle 340 hektarlık orman alanı, 235 hektar orman dışı olmak üzere 575 hektar, yani 805 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.

Çanakkale'nin ciğerleri yandı

Ezine ilçesinin çöp döküm alanında ise 20 Haziran'da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 7 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü. 

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Çanakkale Orman Yangını
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