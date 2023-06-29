Tarihi hamamın kubbe kurşunları ikinci kez çalındı

Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların yerinde olmadığını fark eden işletmecilerden Saltuk Buğrahan Acar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Acar, hamamın kubbesi ile dam bölümünü örten kurşunlarının çalındığını tespit ettiklerini söyledi.

"Söküp hurdacılara satıyorlar"

Kubbe kurşunlarının 2020 yılının ekim ayında da çalındığını, polisin hırsızları yakaladığını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Acar, "Şimdi yine aynı bu olay başımıza geldi. Kurşunlar değerli olduğu için söküp hurdacılara satıyorlar. Bu tarihi yapının zarar görmemesi ve tavanının çökmemesi için tadilatına bir an önce başlanması gerekiyor. Olan hem tarihi yapıya hem de bize oluyor" diye konuştu.