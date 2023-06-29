Parçalı Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.06.2023 15:32

Tarihi hamamın kubbe kurşunları ikinci kez çalındı

Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından porselen mağazası olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunlar, yaklaşık 3 yıl sonra yine çalındı.

Tarihi hamamın kubbe kurşunları ikinci kez çalındı
[Fotograf: AA]

Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların yerinde olmadığını fark eden işletmecilerden Saltuk Buğrahan Acar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Acar, hamamın kubbesi ile dam bölümünü örten kurşunlarının çalındığını tespit ettiklerini söyledi.

"Söküp hurdacılara satıyorlar"

Kubbe kurşunlarının 2020 yılının ekim ayında da çalındığını, polisin hırsızları yakaladığını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Acar, "Şimdi yine aynı bu olay başımıza geldi. Kurşunlar değerli olduğu için söküp hurdacılara satıyorlar. Bu tarihi yapının zarar görmemesi ve tavanının çökmemesi için tadilatına bir an önce başlanması gerekiyor. Olan hem tarihi yapıya hem de bize oluyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Kütahya
Sıradaki Haber
'Uzay macerası' temalı Antalya Kum Heykel Festivali sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Pakistan, Kur’an-ı Kerim yakılmasını "alçak bir eylem" olarak nitelendirdi
16:56
Sakarya'da sağanak etkili oldu
16:31
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
16:26
İspanya seçim ve savaşın belirsizlikleri arasında AB dönem başkanlığını devralıyor
16:25
Ürdün'den Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren İsveç'e protesto notası
16:25
Ankara'daki kurban pazarlarında yoğunluk sürüyor
İzmir ve Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
İzmir ve Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Ev sahibi üzerlerine kapıyı kilitledi, 32 saat sonra kurtarıldılar
Ev sahibi üzerlerine kapıyı kilitledi, 32 saat sonra kurtarıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ