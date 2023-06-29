'Uzay macerası' temalı Antalya Kum Heykel Festivali sürüyor

Lara Halk Plajı'ndaki festival alanında 25 heykeltıraş tarafından 10 bin tonu aşkın nehir kumu kullanılarak yapılan 200'e yakın kum heykel, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçen yıl "Uzay macerası" temasıyla yapılan heykellerin restorasyonunun yanı sıra yeni heykellerin de eklendiği sergi alanında ziyaretçiler, insanlığın Galileo'dan Da Vinci'ye, Neil Armstrong'tan Elon Musk'a kadar uzanan uzay macerasını kum üzerinde görme fırsatı buluyor.

Uzay temasının işlendiği sergi alanında, Solaris, Star Wars, Interstaller, Promotheus, Mandolorian, E.T gibi kült filmlerden sahneler ve karakterlerin heykelleri de görülebiliyor.

Sergi, geceleri temaya uygun müzikler ve özel aydınlatmalarla ziyaretçilerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.

11 roket ve kapsülün kum heykeli bulunuyor

Ziyaretçiler, alandaki teleskoplarla gün içinde güneş, akşam ise hava koşulları ve konumlarına bağlı olarak Ay, Satürn ve Jüpiter gibi gök cisimlerini gözlemleyebiliyor.

Sezon çalışmaları tamamlanan, çok sayıda yeni kum heykelin de eklendiği alanda, ziyaretçiler bu yıl teknolojinin gelişmesiyle beraber uzaya gönderilen roketlerin ölçeklendirilmiş kumdan heykellerini görme imkanı da buluyor.

Festival kapsamında "Spacecraft & Rockets of the World" adıyla oluşturulan 2 bin metrekarelik alanda, aralarında aya gitmek üzere Kennedy Uzay üssünden 16 Temmuz 1969'da yola çıkan Satürn 5 roketi, uzaya ulaşan Alman yapımı ilk füze V-2 ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yapılan Ariane 5'in de yer aldığı 11 roket ve kapsülün kum heykeli ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Uzay çalışmalarını kum üzerinde görme fırsatı

Festival direktörü Cem Karaca, insanlığın uzaya olan ilgi ve yolculuğunu kum heykel sanatı çerçevesinde ortaya çıkan eserlerle meraklılara aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Karaca, belirlenen güzergahta gezen bir ziyaretçinin Sümerlerden başlayarak ilk gözlemlerden ilk çizimlere, ilk uçma denemesinden yapılan son uzay kapsülüne kadar uzaya ilişkin çalışmaları kum üzerinde görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Serginin temayla uyumlu müzikler ve özel aydınlatmalarla desteklenerek sıra dışı bir ortam oluşturulduğunu belirten Karaca, alandaki teleskoplarla yapılan gözlemlerden ise ekstra ücret almadıklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin ilk uzay üssünü Antalya'da kuma işledik"

Geçen yıl hayata geçirilen "Uzay Macerası" temasını çok sayıda ve nitelikli eserle destekleyerek sürdürdüklerini anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk uzay üssünü Antalya'da kuma işledik. Sanatçılarımız alana insanlık tarihinin uzayla ilişkisinde adeta mihenk taşı olmuş roketlerin belirli oranlarda küçültülmüş kumdan heykellerini yaptı. Ziyaretçilerden ilgi gören Star Gate filmine ilişkin bir heykeli video mapping tekniğiyle hareketlendirdik. Bu sayede misafirlerimiz fantastik ve bilim kurgu unsurlarıyla da farklı bir heyecanı yaşamış olacak."

Karaca, sergiye yerli ziyaretçilerin yanı sıra Antalya'ya gelen Rus ve Alman turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "2022 yılında 100 bin ziyaretçi sergimizi gezdi. 2023 yılında turizmdeki olumlu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı umuyoruz" dedi.