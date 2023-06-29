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Türkiye
AA 29.06.2023 14:02

Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

İsmail Ö. idaresindeki otomobil ile Kemal H. yönetimindeki yolcu otobüsü Hatip Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü İsmail Ö. olay yerinde öldü, Şule Seda Ö., Nagihan Ö. ve Enes Can Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ölen İsmail Ö'nün cenazesi de morga kaldırıldı.

Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otobüsteki sürücü ve 19 yolcu ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki ailenin bayram ziyareti için Kocaeli'den Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gittiği öğrenildi.

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