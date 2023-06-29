Tekirdağ'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İsmail Ö. idaresindeki otomobil ile Kemal H. yönetimindeki yolcu otobüsü Hatip Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü İsmail Ö. olay yerinde öldü, Şule Seda Ö., Nagihan Ö. ve Enes Can Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne, ölen İsmail Ö'nün cenazesi de morga kaldırıldı.

Otobüsteki sürücü ve 19 yolcu ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobildeki ailenin bayram ziyareti için Kocaeli'den Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gittiği öğrenildi.