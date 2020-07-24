Ayasofya Camii, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılıyor.

Namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü. Vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.

Tarihi günün yaşandığı İstanbul'da bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının ise 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.