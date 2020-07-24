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Tarihi günde İstanbul'da hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ayasofya Camii, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılıyor.
Namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü. Vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.
Tarihi günün yaşandığı İstanbul'da bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığının ise 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç ve doğu bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteoroloji ayasofyaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 08:12
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