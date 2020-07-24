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Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 05:57
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