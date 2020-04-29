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Tarihi camiye zarar veren kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arap Camii]
İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Arap Camii'ne zarar veren kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Tersane Caddesi'ndeki Arap Camii'ne giren bir kişinin camiye zarar verdiği ve doğal gaz vanasını açtığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, doğal gazı dışarıdan keserek, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Birol Ç.'yi ikna edip gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan emniyette 8 kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Beyoğlu arap camiiSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:17
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