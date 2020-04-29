Kahramanmaraş'ta İsa Kara idaresindeki otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait sulama kanalına devrildi.

Kendi imkanlarıyla aracın üstüne çıkmayı başaran Kara, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.