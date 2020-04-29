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Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü, çıktığı aracın üzerinden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta İsa Kara idaresindeki otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait sulama kanalına devrildi.
Kendi imkanlarıyla aracın üstüne çıkmayı başaran Kara, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Etiketler: sulama kanalı otomobilSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 12:14
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