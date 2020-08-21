Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Olay

Dün tapu devri yaptırmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğüne gelen grubun kavgasında Orhan K. ve Fatih K, bıçakla yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.