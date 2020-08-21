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Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki bıçaklı kavgayla ilgili 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğünde çıkan ve iki kişinin yaralandığı olayla ilgili yakalanan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Olay
Dün tapu devri yaptırmak üzere Tapu Kadastro Müdürlüğüne gelen grubun kavgasında Orhan K. ve Fatih K, bıçakla yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: aydın Bıçaklı kavga Aydın Tapu ve Kadastro MüdürlüğüSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:49
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