Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da çatıdan düşen 2 kardeş yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıktıkları çatıdan düşen 2 çocuk ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Muaz ve Mümin A. kardeşler, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinin metalden yapılmış çatısına tırmandı.
Oyun oynarken dengelerini yitiren kardeşler, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Yaralanan çocuklar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: inegöl devlet hastanesi çatıdan düşen çocuk bursaSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:29
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