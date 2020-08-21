Samsun'dan gece saatlerinde otobüsle yola çıkan göçmenler, Edirne'ye ulaştı.

Sağlık kontrolleri sonrası Afganistan ve Pakistan uyruklular, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Samsun'un girişindeki uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta bir tırı durduran polisler, dorsede düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti. Yabancı uyrukluların, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları saptanmıştı. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.