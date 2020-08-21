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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 349 sikke ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Battalhöyük köyü yakınlarında takip ettikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 349 sikke, vazo, metal yüzük, 2 metal kolye ucu ve 4 metal obje ele geçirdi.
M.E.İ., S.Y. ve Y.G.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı AdıyamanSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:38
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