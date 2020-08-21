Önde sağa sola hareket eden kırmızı ışığı ve kendine özgü sesi. Dijital göstergeleri ve düğmeye basınca dönen plakası. Bugün kimseyi şaşırtmayan bu özellikler 34 sene önce çok konuşuldu.

80'lerde herkesi ekrana kitleyen Amerikan dizisi Kara Şimşek'in akıllı arabası hala sapasağlam. Kara Şimşek dizisinin KITT adlı otomobili artık bir Türk'e ait.

Almanya'da yaşayan Ramazan Çelik, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için para biriktirdi. Dizide kullanılan modellerden birini ABD'de satın aldı.

"Yaşlı ama güzel bir araç. Dizideki bütün özelliklerinin hepsi duruyor. Kırmızı ışığı olsun, numarasını değiştirmesi olsun, lazer olsun hepsi..."

Araca çok büyük bir ilginin olduğunu söyleyen Ramazan Çelik, Kocaeli'de bakımını yaptırdığı araçla Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor.