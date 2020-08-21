Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bulak Mahallesi'nde Selçuklu mimarisiyle yapılan caminin açılışında, burasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente kazandırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cuma namazıyla ibadete açılan caminin yapılması için büyük emek verildiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Her şehrin Ulu Camii ve Ayasofya gibi sembol camileri var. Bu cami de inşallah Hakkari'nin sembol camisi olacak. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir cami. Kur'an kursu, asansörü, gasilhanesiyle modern bir camimiz. Bu mübarek günde inşallah Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyle İslam alemi, Türk milleti ve ülkemiz yeni dünya düzeninde daha önemli misyonlarla yerini alacak. Camimiz kentimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı olsun."

Kurban kesimi ve duanın ardından camide cuma namazı kılındı.