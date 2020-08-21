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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde olan kadın örgüt üyelerini yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
4 kişi gözaltına alındı
Söz konusu soruşturma kapsamında, birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: terör örgütü DEAŞ terör operasyonuSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:20
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