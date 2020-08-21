Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin kırsalında yüklü miktarda yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Bu bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, ormanlık alanda kurutulmaya bırakılmış vaziyette 251 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.