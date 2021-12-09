Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tamir ettiği tırın altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de tamir ettiği tırın dorsesinin altında kalan Hüseyin Garip, hayatını kaybetti.
Aziziye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir tırı tamir eden Hüseyin Garip, dorsenin körüklerinin boşalması ile altta kaldı.
İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Dorsenin forklift ile kaldırılmasının ardından Garip, çıkarıldı.
Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları
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