Aziziye Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir tırı tamir eden Hüseyin Garip, dorsenin körüklerinin boşalması ile altta kaldı.

İş yerinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Dorsenin forklift ile kaldırılmasının ardından Garip, çıkarıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Garip, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Garip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.