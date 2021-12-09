İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, "Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi" projesi çerçevesinde, Süleymanpaşa ilçesi açıklarında deniz dibinde tarama gerçekleştirdi.

Dalışlarda denizin dibinden çıkartılan ağlar, sahil dolgu alanında sergilendi.

[Fotoğraf: AA]

Dip temizliği yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, aralarında market arabasının da olduğu çok sayıda atığı denizden çıkardı.

"Deniz canlılarına ve bitkilere zarar veriyor"

Proje kapsamında bugüne kadar deniz dibinden bin 700 metre kare ağ temizlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Denizin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın zaman zaman kazayla da olsa ağları denizde kalıyor. Bu ağlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilerine ciddi anlamda zarar veriyor. Onların temizlenmesi gerekiyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Duyarlılık bekliyoruz"

Yıldırım, güvenlik güçlerinin denizlerin temizlenmesi için emek verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ekipler denizin dibindeki ağları, çöpleri dışarı çıkarıyor. Vatandaşımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağlar burada balıkçılık faaliyeti yapanların kaçırdıkları şeyler olarak düşünsek bile ki onları da temizlemeye gayret ediyoruz. Diğerlerini vatandaşımız atıyor. Gemilerden atılan, vatandaşların attığı çöpler, bir bakıyorsunuz ki gelip bizim sahillerimizi, turizmimizi etkiliyor."