Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 4 yıl önce bedensel engelli olan M.G.'ye hediye edilen akülü tekerlekli sandalye evinden çalındı.

M.G.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin 15 farklı suçlardan kaydı bulunan 33 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi.

Kameraya yakalandı

Şüphelinin olay günü hırsızlığı yaptıktan sonra akülü tekerlekli sandalyeye binerek kaçtığını güvenlik kameraları kaydetti.

Polis ekipleri, şüpheliyi evine yaptığı baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda M.G.'ye ait olan akülü tekerlekli sandalye de ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.