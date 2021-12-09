Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
Kadirli-Osmaniye kara yolundaki atık yağ geri dönüşüm fabrikasında, kazan basınçtan dolayı patladı.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Siyah dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Patlamada 1 kişi yaralandı. Yaralanan işçi Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Geri Dönüşüm Osmaniye
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