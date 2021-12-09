Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki 65 güvenlik kamerasından 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 5'i kadın 6 şüphelinin kimliklerini belirledi. Zanlılar minibüsle kaçarken kent çıkışında durdurularak gözaltına alındı.

Minibüste ve şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve para bulundu. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Binaya girmek için çocukları kullanmışlar

Şehir dışından gelen zanlıların hırsızlık yaptıkları binalara dikkati çekmemek için çocuklarıyla girip çıktıkları tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kadınların çocuklarıyla misafir gibi binalara girdikleri, rahatça gezip dairelerin kapılarını kontrol ettikleri belirlendi.

Şüphelilerden Altın T. ve Suriye Ç'nin 18'er, Nazik G'nin 26, Sedef T'nin 61, İpek P'nin 2, Mehmet T'nin 24 hırsızlık kaydının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Nazik G. hakkında hırsızlıktan 3 aranma kaydının olduğu öğrenildi.