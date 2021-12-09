Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski kız arkadaşını ağır yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası
Eski kız arkadaşını kendisiyle barışmayı kabul etmediği gerekçesiyle silahla ağır yaralayan sanık, 18 yıl hapse mahkum edildi.
Cemal Albayrak, kendisiyle barışmayı kabul etmeyen eski kız arkadaşı Buse Güler'i 4 kurşunla yaraladı.
18 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Güler, Albayrak'tan şikayetçi oldu.
İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.
Albayrak, “Kişiyi öldürmeye teşebbüsten” suçlu bulunarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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