Ambulans helikopter COVID-19 hastası doktor için havalandı
Aksaray'da, yoğun bakım ünitesinde COVID-19 tedavisi gören aile hekimi, ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.
Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Nuray Sevim, 11 gün önce COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Tedaviye Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edilmesinin kararlaştırılması üzerine, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne indi.
Ambulansla getirilen doktor, helikoptere alınarak Ankara'ya sevk edildi.
Eşi de COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Nuray Sevim'in aile hekimi eşi Mehmet Tankut Sevim dün, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami ve Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
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