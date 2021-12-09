Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın sefer yapılmayacak
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının programdan kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Etiketler: Çanakkale
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