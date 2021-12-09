"Kripto para borsası dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli K.A.'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli K.A., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Merkezi Kayseri’de olan kripto para borsası Bitrota’nın kurucularından Kenan Altun, adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/3HLqF86oYJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2021

Antalya'da gözaltına alınmıştı

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli K.A., şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.