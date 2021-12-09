11 Kasım'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan Mustafa Akyol'un kardeşi ve bir arkadaşı, Aksoy'un Eseyurt'taki evine gitti.

Zili çalmalarına rağmen içerden bir ses gelmeyince, çilingir çağırarak içeri girdiler.

Girdiklerinde Mustafa Akyol'un koltukta oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olduğunu gördüler.

Mustafa Akyol'un yakınları onun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini düşünüp, koltuktan kaldırarak yatak odasına taşıdılar.

Kan izi görünce polis çağırdılar

Aile yakınları cenazenin nasıl kaldırılacağı ile plan yaparken, bir yakın, cenazenin bulunduğu koltuktaki kan izlerini fark etti. Bunun üzerine hemen polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa Akyol'un tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katilin parmak izi bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, susturucu takılmış bir tabancayla öldürüldüğü tespit edilen Mustafa Akyol'un katil yada katillerini bulmak için geniş çaplı bir araştırma yaptı.

Yapılan çalışma sonucu, şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir parmak izi bulundu. Parmak izinin daha önceden 21 kez gözaltına alınan Murat S.'ye ait olduğunu tespit edildi.

Dolandırıcılıktan yakalandı, katil olduğu anlaşıldı

Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontroller sırasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Murat S.'yi gözaltına aldı.

Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüphelinin, cinayet suçlamasıyla arandığı tespit edildi.

Cinayet silahı evinde bulundu

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Mustafa Akyol'un öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet 7.65 çapta mermi ile 1 adet susturucu ve 8 adet 7.65 çapta mermi ele geçirildi.

Silah incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi.

10 bin lira yüzünden cinayet işlemiş

Soruşturmada ikili arasında 10 bin liralık bir alacak verecek meselesi olduğu, cinayetin bu nedenle işlendiği tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.