Taksim'deki sokak köpeği 2 ay sonra yine ısırdı22 Kasım 2019 Cuma 12:50 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 13:08
Taksim'de iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek dün saat 16.30 sıralarında Sibel Akbayrak isimli bir kadını ısırdı.
Kadının ısırılması üzerine Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.
2 yıl öncede çantayı bırakmamıştı
Aynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.
Barınağa konulacak
Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra bir araca koyarak götürdü.
Köpek, klinikte yapılacak olan muayenesinin ardından barınağa konulacak. Bazı vatandaşlar, ekiplerin köpeğe olan müdahalesine tepki gösterdi.
Kaynak: DHA