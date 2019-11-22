Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek dün saat 16.30 sıralarında Sibel Akbayrak isimli bir kadını ısırdı.

Kadının ısırılması üzerine Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

2 yıl öncede çantayı bırakmamıştı

Aynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.

Barınağa konulacak

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği iğneyle etkisiz hale getirdikten sonra bir araca koyarak götürdü.

Köpek, klinikte yapılacak olan muayenesinin ardından barınağa konulacak. Bazı vatandaşlar, ekiplerin köpeğe olan müdahalesine tepki gösterdi.

Kaynak: DHA