Siirt'te 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi22 Kasım 2019 Cuma 12:11 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 12:15
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınakta 12 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akmeşe köyü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda 5 sığınakta 5 taarruz tipi el bombası, biri arazide tuzaklanmış 7 savunma tipi el bombası, 200 makineli tüfek mühimmatı, 1,5 tonluk su deposu, el yapımı patlayıcıda kullanılan bir kilogram amonyum nitrat ve barut, 15 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Kaynak: AA