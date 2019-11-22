Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akmeşe köyü bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda 5 sığınakta 5 taarruz tipi el bombası, biri arazide tuzaklanmış 7 savunma tipi el bombası, 200 makineli tüfek mühimmatı, 1,5 tonluk su deposu, el yapımı patlayıcıda kullanılan bir kilogram amonyum nitrat ve barut, 15 metre elektrik kablosu, 7 çift ayakkabı, çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA