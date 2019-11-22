Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 aydır kanser tedavisi gören üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın yakınları gencin yanına geldi.

Aile, otomobillerini hastanenin arka sokağına bıraktı. Raporları almak için hastaneden çıkan aile fertleri park ettikleri otomobili göremeyince aracın çalındığını fark ettiler. Salı günü doğum günü olan üniversite öğrencisi Kaan Sunal dün saat 09.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaan Sunal'ın genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan aile, çalınan otomobilde bulunan oğullarına ait hatıra kalan eşyalarını hırsızdan geri istiyor.

"Getirsin kıyafetlerini teslim etsin. Ne yapıyorsa yapsın arabayı"

Kaan Sunal'ın halasının kızı Burcu Kuyucu, ailenin Çanakkale'de yaşadığını, oğullarının tedavisi için İstanbul'a geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Zaten mücadele ediyordu 14 yaşından beri. Kurtulmuştu. Sonra üniversite sınavına hazırlanırken tekrardan nüksetti hastalığı. 3 aydır burada tedavi görüyor, hastanede kalıyor.

Kuzenim sabah 09.30'da vefat etti. Arabanın içinde eşyaları vardı. Ailesinin buna ihtiyacı var, onun kokusunun, en son giydiği şeyler, her şeyi oradaydı. Çünkü Çanakkale'de yaşıyorlar. Biz arabasında değiliz, getirsin kıyafetlerini teslim etsin. Ne yapıyorsa yapsın arabayı."

"Aracı düşünecek halde değiliz"

Dayısının oğlu Tolga Gürhan ise, tek isteklerinin Sunal'ın hatıraları olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Arka sokakta bulunan aracı almak için hastaneden çıktık. Aracımız çekildi zannettik. Sonra kamera kayıtlarına baktık aracı çalmışlar. Arabayı koyalı da 4 gün olmuştu daha. Hastamız yoğun bakımdaydı ailesi onla ilgileniyordu. Raporları, doğum gününde görmediği kıyafetleri her şeyi çalınan aracın içindeydi.

Burada ev olmadığı için bütün eşyaları arabada kalıyordu. Çalan kişi eğer vicdanlı birisi ise kıyafetlerini, eşyalarını getirsin.Vicdanlıdır kesin, umarım öyledir. Biz kıyafetlerindeyiz. İnşallah bir yere koyarlar, bir yere bırakırlar yani bulunur."

Kaan Sunal'ın cenazesi hastaneden alınarak defnedilmek üzere Çanakkale'ye götürüldü.

Hırsızlık kamerada

Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi otomobilin yanına gelerek kapısını açıyor. Daha sonra içine girdiği otomobili çalıştırıp hareket ettirerek, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA