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İstanbul'da lüks oto hırsızlarına operasyon22 Kasım 2019 Cuma 11:19 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 11:45
İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi.
Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.
Şebekenin mevcut yöntemle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: lüks oto şasi numarası