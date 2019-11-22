Türkiye
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın22 Kasım 2019 Cuma 12:22 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 12:45
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Çekmeköy’de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Çekmeköy’de bulunan askeri alan içerisinde ormanlık bölgede saat 11.30 sıralarında çıktı.
İddiaya göre alandaki hurdaların alev almasıyla başlayan yangın daha sonra ağaçlara sıçrayınca büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.
Kaynak: İHA, DHA