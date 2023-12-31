Duman 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2023 12:09

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı tedbirleri

Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları için alınacak güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresine bariyerler yerleştirildi.

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı tedbirleri
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların başına demir bariyerler konuldu.

Gazi Parkı'ndaki güvenlik noktasında ise polis ve TOMA'lar hazır bekletiliyor.

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı tedbirleri

Söz konusu tedbirler kapsamında saat 14.00'ten itibaren Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Tak-ı Zafer ve Sıraselviler caddeleri, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı istikameti ve Ömer Hayyam Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı tedbirleri

Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı, Meclis-i Mebusan ve Dolmabahçe caddelerini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı takip ederek Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecek.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Hatay'da deprem konutlarının inşası devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar kırağı tuttu
14:03
"Meke" uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi
13:44
Vefa ekipleri kışın zor şartlarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında
14:03
Kosovalılar yarından itibaren Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecek
13:36
Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışması başarıyla tamamlandı
13:24
TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'daki incelemelerini tamamladı
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde yük taşımacılığına ivme kattı
Türkiye’nin en büyük feribotları Van Gölü’nde yük taşımacılığına ivme kattı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ