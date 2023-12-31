Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.12.2023 11:43

Hatay'da deprem konutlarının inşası devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası sürüyor.

Hatay'da deprem konutlarının inşası devam ediyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören 80 bin 323 binanın bulunduğu Hatay'ın 33 farklı noktasında kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Kumlu ilçesinde 303, Arsuz'da ise 1186 deprem konutu yapılıyor.

Hatay'da deprem konutlarının inşası devam ediyor

Her iki ilçede 1489 dairenin anahtarı, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte barınma konusundaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Hatay'da deprem konutlarının inşası devam ediyor

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan 32 bin 314 konutun bulunduğunu belirten Masatlı, Kumlu ve Arsuz'daki konutlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallemizde 303 konut inşaatı devam ediyor. Bu alanımızdaki fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 54'tür. İnşallah burada şubat itibarıyla konutlarımız tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. O gün hep beraber anahtar teslim törenindeki mutluluğu birlikte yaşayacağız. Arsuz ilçemizde ise inşaatına başlanan konut sayımız 1186'dır. Bu konutlarımız 5. bölge olarak adlandırılan mevkide iki etap şeklinde yükseliyor. Bu konutlarımızı da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmeyi öngörüyoruz."

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da uçuşlara "sis" engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Togg kullanıcısı 20 bine yaklaştı
12:42
AK Parti'de seçim beyannamesine son şekli veriliyor
12:43
İsrail'in saldırılarında 21 bin 822 kişi hayatını kaybetti
12:40
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
12:38
Kızılay'dan 1,2 milyon depremzedeye kış yardımı
12:15
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 18 gözaltı
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ