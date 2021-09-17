İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na denetim merkezi kurulmasına karar verdi.

Denetim merkezlerinde taksi ve dolmuşlardan gelen görüntüler 7/24 izleniyor. içeride ve dışarıda toplan 84 kişinin çalıştığı merkezde, hem mobese kameralarından gelen görüntülerle hem de taksi ve dolmuşlardaki görüntülerle denetimler yapılıyor.

İstanbul’da çok fazla şikayete konu olan taksi ve dolmuşlara kamera sistemi takılıyor. Böylelikle taksi ve dolmuşlar 7/24 denetlenebilecek. pic.twitter.com/j8tplLNb8K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 17, 2021

15 bin taksiye kamera takıldı

Şu an 17 bin 395 taksinin, ilk etapta, 15 binine kamera sistemi kuruldu. 7 bin dolmuşun ise tamamında kamera sistemi var. Taksilerde 2, minibüslerde 3, taksi dolmuşlarında ise 4 kamera takılı.

Pazartesiden itibaren hizmet veren merkezin amacı, yolcu ve sürücü problemlerinin gece gündüz denetlenmesi ve daha güvenli yolculuk yapılması. Ayrıca, şikayetlerin mahkemeye taşınması halinde de bu görüntüler kullanılabilecek.