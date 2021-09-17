Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum'da jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Horasan ilçesi uygulama noktasında araçlar durdurularak arandı.
Bir otomobil ve içindeki zanlıların üst aramasında, bir miktar uyuşturucu, 1 kasatura ile 13 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Erzurum Uyuşturucu
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