Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır ile işçi servisi çarpıştı: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile hafriyat yüklü tırın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Mehmet T'nin kullandığı servis minibüsü, İmişehir Mahallesi yakınlarında, Züfer Ç. idaresindeki hafriyat yüklü tırla çarpıştı.
Kazada, Mehmet T. ile araçtaki 14 işçi yaralandı.
Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Eskişehir
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