Arkadaşlarıyla futbol maçı için, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Şehremini Anadolu Lisesi'ne ait halı sahaya giden 39 yaşındaki bir çocuk babası Koray Çınar, maç sırasında bir anda yere yığılarak fenalaştı.

Sağlıkçı arkadaşlarının ilk müdahalede bulunduğu Çınar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çınar’ın ardında 4 yaşındaki kızı ile eşi kaldı. Çınar için dün öğle namazının ardından Bahçelievler Şirinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törenin ardından cenaze gözyaşları içinde Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"Şaka yapıyor zannettik"

Maçtaki arkadaşlarından biri olan Hüseyin Kaçmaz, "Dün halı sahada maç yapıyorduk. Yarım saat 40 dakika sonra yığıldı, kaldı, yere. Şaka yapıyor zannettik çünkü biz de yorulunca falan kendimizi yere atıyoruz. Şaka değildi, biraz orada müdahale ettik, arkadaşlarımız sağlıkçı zaten” dedi.