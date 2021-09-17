Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Erzurum, Kars ile Ardahan'da kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 29, Erzincan ve Ağrı'da 24, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Erzurum Kars Ardahan Hava Durumu Sağanak Yağış Meteoroloji
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