Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kara sınırından geçirdikleri uyuşturucuyu otomobille İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

Ekipler, bir süre sürdürdükleri fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Diğer üyelerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Bulgaristan'a sınırı bulunan Demirköy ilçesinde 4'ü Bulgaristan vatandaşı 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 21 kilogram skunk, 10 gram metamfetamin, 3 el telsizi, 3'ü Bulgaristan plakalı 7 araç, 2 bilgisayar, 10 cep telefonu, 4 pasaport, 42'si Bulgaristan GSM şirketlerine ait 47 SIM kart, 7 hesap defteri ile 10 bin euro ele geçirildi.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde diğer suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.