Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın'da demir-çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasında, sabah saatlerinde fabrikanın üretim tesisinde patlama yaşandı.
Patlama sonucu 5 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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