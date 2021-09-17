Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da öğrencileri taşıyan servis aracı ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü öğrenci 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İsmail Ç. idaresindeki tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Kütahya Servis Aracı Trafik Kazası
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