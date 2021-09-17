Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'dan İstanbul'a giden Zümrüt İşlek idaresindeki yolcu otobüsü, Amasya-Samsun kara yolunun 30'uncu kilometresi Suluova mezarlık kavşağında, Ramazan Altundal'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Nazik Uyanık sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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