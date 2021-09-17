Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 07:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
17 Eylül 2021 (Cuma)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 17, 2021
Kuvvetli Yağışa Dikkat!
Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/H6omhkpekC
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji Yağış
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