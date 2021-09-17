Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

17 Eylül 2021 (Cuma)

Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/H6omhkpekC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 17, 2021

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.