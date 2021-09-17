Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Diyarbakır Urfa kara yolu Gömmetaş mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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