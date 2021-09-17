Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
112 helikopteri yaralıyı almak için karayoluna indi
Malatya'da 10 metrelik yükseklikten düşen yaralı için bölgeye gönderilen helikopter, yaralı vatandaşı karayoluna iniş yaparak alıp hastaneye ulaştırdı.
Malatya’nın Kızılhisar köyünde, çalışırken 10 metrelik yükseklikten düşen 64 yaşındaki Mustafa Sevim için 112 sağlık merkezinden yardım istendi.
Sevim’in sağlık durumunun ciddi olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye karayolu ile ambulans, havadan ise 112 acil servis ambulans helikopteri yönlendirildi.
Ambulansla alınan yaralı Malatya-Kuluncak karayoluna çıkarılarak, karayola inen ambulans helikoptere teslim edildi.
Yaralı ambulans helikopter ile Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Haber: Burhan Karaduman
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