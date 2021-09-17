Kameralara yansıyan görüntülerde, İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın belli bölgelerindeki toplu ulaşım noktalarında bulunan kart yükleme noktalarında bazı kişilerin beklediği görüldü.

Bu kişiler toplu taşımaya binmek isteyen turistlere para karşılığında HES kodu yüklenmiş İstanbulkart satma teklifinde bulunurken, bazıları da turnikeye kadar eşlik ettikleri turistlere yine para karşılığında Akbil (İstanbulkart) basıyor.

Birden fazla karta HES kodu giriliyor

Satıcılar ellerinde tuttukları kartları HES kodu girmiş olarak hazır bulunduruyor. HES kodu sınırı bulunmayan kartlar dolayısıyla satıcılar birden fazla karta HES kodu girebiliyor.

"Para kazanıyorum sadece"

Kart almak isteyenlere yardım ettiğini öne süren ve turistlere yardım etmek için bu işi yaptığını iddia eden bir satıcı, "2 lira kazanıyorum, para kazanıyorum sadece" dedi.

İşlemi nasıl yaptığı hakkında bilgiler de veren satıcı, "HES kodu yükleyenler genelde Aksaray'da" diye konuştu.

HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor

Turnikeye eşlik ederek kendisi için Akbil basan bir kişiye 10 lira verdiğini söyleyen bir yabancı turist ise "Yardımcı olabileceğini söyledi." şeklinde konuştu. Bir başka turist ise illegal olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Eminönü-Kadıköy iskelesinin bulunduğu alana HES kodu yüklemek isteyen turistler için "Beyaz Masa" da konulurken, satış yapılan noktaya çok yakın bir mesafede duran zabıta ekiplerine şikayette bulunan ekiplere, müdahale edemeyecekleri, yakın zamanda bir arkadaşlarının şiddete maruz kaldığı yanıtı verildi.

Öte yandan, Biletmatik gişelerinde ise 6 liralık tek kullanımlık HES kodu kullanılmayan biletlerin de satışı sürüyor. Bazı Biletmatik'lerde ise tek kullanımlık bilet bulunmuyor.