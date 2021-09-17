Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın ve sel gibi afetlerde vatandaşların yanında olduklarını ve normal zamanlarda yapılan sosyal yardımlardan farklı olarak bu dönemlerde muhtaçlık şartı gözetmediklerini söyledi.

Bakan Yanık, temmuz ayından sonra Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın felaketlerinde toplamda 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunulduğunu duyurdu.

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında hızlı bir şekilde bölgede çalışma yaptıklarını anlatan Yanık, "Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin’e toplamda 6 milyon TL kaynak aktardık. Daha sonra ise Kastamonu, Sinop ve Bartın’da da yaşanan felaketin ardından bölgeye toplamda 60 milyon TL gönderdik. En son Kastamonu’ya gönderdiğimiz 7 milyon TL ile sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı" dedi.

Sosyal yardımlar afetzedelere ulaştırılıyor

Bakan Yanık, diğer yandan Akdeniz ve Ege’de gerçekleşen orman yangınlarında da aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını ve bu kapsamda toplamda 51.3 milyon TL kaynak aktardıklarını vurguladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında bakanlık olarak etkin bir rol oynadıklarına dikkat çeken Yanık, şunları söyledi:

"Afet bölgelerine yapılan sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hususunda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla yerel tespitler yapılıyor. Kimin ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Ardından aktardığımız kaynak vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Dolayısıyla nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak üzere o bölgelerde görebilirsiniz. Türkiye, 2002’den sonra yaptığı reformlarla nesnel kriterlere bağlı ve şeffaf bir sosyal yardım sistemine sahip olmuştur. Günün gereklerine ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemelere göre bu sistemi yenilemeyi sürdürüyoruz."