Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi sahil hattından bir grup FETÖ üyesinin deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile aynı suçlamayla kovuşturması devam eden eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D. ve halen aktif görevini sürdüren öğretmen Ş.D. yakalandı.
Şüphelilerden M.M.G. ve T.G'nin evli olduğu öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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