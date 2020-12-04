Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Takla atan taksi metrelerce sürüklendi
[Fotoğraf: İHA]
Şişli’de yokuş aşağıya ineceği sırada ters yönden gelen kamyonete yol veren taksi şoförü, bina merdivenlerine çarptıktan sonra devrilip metrelerce sürüklendi. Sürücü ve yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu.
Şişli Gülbahar Mahallesi’nde müşterisini alan taksinin sürücüsü Yüksel K., Galata Deresi Caddesi'ndeki dik yokuşlu sokaktan inerken, yasak olmasına rağmen ters yönden gelen kamyonete yol verdi.
O esnada aracı kayan sürücü, bir binanın merdivenine çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ve yolcusu araçtan çıkartıldı. İkisi de kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından yan yatan taksi, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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