İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından yan yatan taksi, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü ve yolcusu araçtan çıkartıldı. İkisi de kazadan yara almadan kurtuldu.

O esnada aracı kayan sürücü, bir binanın merdivenine çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde müşterisini alan taksinin sürücüsü Yüksel K., Galata Deresi Caddesi'ndeki dik yokuşlu sokaktan inerken, yasak olmasına rağmen ters yönden gelen kamyonete yol verdi.

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