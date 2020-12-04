Bu yıl kasım ayındaki yağışlar, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 49 azaldı. Kasım yağışları, Adıyaman, Şanlıurfa, Doğu Karadeniz sahil kesimi, Tunceli, Erzurum, Kars civarları hariç Türkiye'nin tamamında azalma gösterdi.

En az yağış Eskişehir'de, en fazla yağış Rize'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer görülen yağıştaki azalmalar yüzde 80'lerin üzerinde kayıtlara geçti. Ege ve Marmara bölgelerindeki son 40 yılda kasım ayında ikinci en düşük yağış gerçekleşti.

Kasım ayında en az yağış 2 milimetre ile Eskişehir'de, en fazla yağış 192,3 milimetre ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre yağışlarda en fazla azalma ise yüzde 96 ile Edirne'de kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı.

Bu kasımdaki yağışlar ülke genelinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalma da Ege ve Marmara bölgelerinde yaşandı.